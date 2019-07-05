16 AFCON Turu: Fas Vs Benin
52 dakika önce
Fas ve Benin arasındaki 16 AFCON turu öncesinde bu istatistikleri inceleyin. Fas Atlas Aslanları, üç grup oyununu da kazanan turnuvadaki mükemmel rekorlarını sürdürmeye çalışacaklar. Öte yandan Benin, Fas'taki en popüler favorilerden birini üzmek istedikleri için turnuvadaki ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Fas
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06
ve Benin
arasındaki 16 AFCON turu öncesinde bu istatistikleri inceleyin. Fas Atlas Aslanları, üç grup oyununu da kazanan turnuvadaki mükemmel rekorlarını sürdürmeye çalışacaklar. Öte yandan Benin, Fas'taki en popüler favorilerden birini üzmek istedikleri için turnuvadaki ilk galibiyetini almaya çalışacak.
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