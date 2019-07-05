Son Dakika Haberleri: 16 AFCON Turu: Fas Vs Benin
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16 AFCON Turu: Fas Vs Benin

52 dakika önce

Fas ve Benin arasındaki 16 AFCON turu öncesinde bu istatistikleri inceleyin. Fas Atlas Aslanları, üç grup oyununu da kazanan turnuvadaki mükemmel rekorlarını sürdürmeye çalışacaklar. Öte yandan Benin, Fas'taki en popüler favorilerden birini üzmek istedikleri için turnuvadaki ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Fas ve Benin arasındaki 16 AFCON turu öncesinde bu istatistikleri inceleyin. Fas Atlas Aslanları, üç grup oyununu da kazanan turnuvadaki mükemmel rekorlarını sürdürmeye çalışacaklar. Öte yandan Benin, Fas'taki en popüler favorilerden birini üzmek istedikleri için turnuvadaki ilk galibiyetini almaya çalışacak.
16 AFCON Turu: Fas Vs Benin
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:06 
Benin, Fas, Spor
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