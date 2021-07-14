16 Afgan, İstanbul'da geri gönderme merkezine sevk edildi - Son Dakika

AFGANİSTAN'dan Rusya'nın St. Petersburg şehrine aktarmalı gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen ve Rusya tarafından kabul edilmeyince transit alanda kalan Afganistanlı 16 kişi, İl Göç İdare Merkezi'nin İstanbul'daki geri gönderme merkezine sevk edildi.

16 kişilik Afgan grup, 22 Haziran'da THY'nin Kabin seferini yapan tarifeli uçağıyla İstanbul Havalimanı'na gelmişti. Rusya'nın St. Petersburg şehrine devam uçuşu olan grubun, Rusya'ya giriş için başta vize olmak üzere diğer seyahat evraklarının olmaması üzerine uçuşlarına izin verilmemişti. Bunun üzerine can güvenliği gerekçesiyle ülkelerine geri dönmek istemeyen Afganistanlı grup, İstanbul Havalimanı'nın transit yolcu salonunda beklemeyi tercih etmişti. Uluslararası koruma başvurusunda bulunan 16 Afgan, iki gün önce yetkililer tarafından havalimanından alınarak iki gün önce İstanbul'da İl Göç İdare'ye ait geri gönderme merkezine götürüldü. Afganlıların başvuru süreci burada devam edeceği öğrenildi.