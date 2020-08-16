16 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Kardeş Payı

00:20 Seni Seven Ölsün

01:40 Kanatsız Kuşlar

02:35 Kanatsız Kuşlar

04:50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

08:00 Geleceğe Dönüş 3

08:00 Karlar Ülkesi

10:10 Unutursam Fısılda

10:15 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor

12:00 Seni Seven Ölsün

12:10 Dizi TV

13:00 Karlar Ülkesi

14:20 Gençliğim Eyvah

15:00 Bir Zamanlar Çukurova

18:40 ATV Haber

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Yenilmezler: Ultron Çağı

21:00 Kim Milyoner Olmak İster?

22:55 Beklenmedik İhanet