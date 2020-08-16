16 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Kardeş Payı
00:20 Seni Seven Ölsün
01:40 Kanatsız Kuşlar
02:35 Kanatsız Kuşlar
04:50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
08:00 Geleceğe Dönüş 3
08:00 Karlar Ülkesi
10:10 Unutursam Fısılda
10:15 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor
12:00 Seni Seven Ölsün
12:10 Dizi TV
13:00 Karlar Ülkesi
14:20 Gençliğim Eyvah
15:00 Bir Zamanlar Çukurova
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Yenilmezler: Ultron Çağı
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
22:55 Beklenmedik İhanet