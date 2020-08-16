16 Ağustos 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
01:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
01:30 Transfer
02:30 Süper Lig'in Sezonun Genç Parlayan Futbolcuları
02:30 Asist Kralı Edin Visca
02:45 Maç Saati
04:00 beIN Manşet
04:30 Transfer
05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
06:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
07:00 Süper Lig Top 10 Kurtarış
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:00 Asist Kralı Edin Visca
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:30 Maç Saati
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:30 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar
10:30 Geniş Özet
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 Z Raporu
11:00 Transfer
12:00 Maç Saati
13:15 Süper Lig Sezonun 11'i
13:30 Süper Lig'in Sezonun Genç Parlayan Futbolcuları
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:00 Futbolun Şehirleri
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
15:00 Gamer
15:00 Spor Akademisi
15:30 Maç Saati
16:00 Maç Saati
17:00 Süper Lig Maç Önü
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
17:45 Asist Kralı Edin Visca
17:45 Gol Kralı Alexander Sorloth
18:00 Transfer
18:00 beIN Manşet
19:00 Kolaysa Anlat
19:15 Devre Arası
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
20:30 Süper Lig Maç Önü
20:45 Kısa Özet
20:45 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
21:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü
21:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü
21:00 beIN Manşet
21:45 Devre Arası
22:00 Maç Saati
22:00 Man. City - Lyon
22:00 Sevilla - Manchester United
22:45 UEFA Avrupa Ligi
22:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00 Man. City - Lyon
23:00 Sevilla - Manchester United
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri