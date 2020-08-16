16 Ağustos 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Tam Kafadan
01:45 Şevkat Yerimdar
02:15 Şevkat Yerimdar
04:00 Kadın
05:30 Her Yerde Sen
06:00 Her Yerde Sen
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Bay Yanlış
11:15 Sen Çal Kapımı
14:00 Şevkat Yerimdar
15:45 Yaparsın Aşkım
16:30 Sen Çal Kapımı
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaparsın Aşkım
20:00 Sen Çal Kapımı
22:45 Bay Yanlış