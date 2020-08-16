16 Ağustos 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Tam Kafadan

01:45 Şevkat Yerimdar

02:15 Şevkat Yerimdar

04:00 Kadın

05:30 Her Yerde Sen

06:00 Her Yerde Sen

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Bay Yanlış

11:15 Sen Çal Kapımı

14:00 Şevkat Yerimdar

15:45 Yaparsın Aşkım

16:30 Sen Çal Kapımı

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaparsın Aşkım

20:00 Sen Çal Kapımı

22:45 Bay Yanlış