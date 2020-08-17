16 Ağustos 2020 Haberleri - Son Dakika

16 Ağustos 2020 Haberleri
16 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
- Son Dakika: Sevilla, Manchester United'ı 2-1 yenerek finale çıktı
- Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak
- Arızalanan aracını yol kenarına itmek isteyen sürücüye tır çarptı
- 7 yaşındaki Ceylin, koronavirüs nedeniyle okuluna gidemeyince gözyaşlarını boğuldu
- 60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
- Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
- Beşiktaş'ın anlaştığı Kayserispor'lu Mensah, İstanbul'a geldi
- Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
- Moto GP'de yaşanan kazada efsane pilot Valentino Rossi, ölümden döndü
- Sarıyer Emirgan Korusu'nda yangın çıktı
- Son Dakika: ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi
- İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
- Sürücüsünün kontrolünü kaybettikten sonra direğe çarpan otomobil, ortadan yamuldu
- Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu
- Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi
- Son Dakika: Türkiye'de 16 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1192 yeni vaka tespit edildi
- Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
- Manchester United'in eski futbolcusu Welbeck Beşiktaş'a önerildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, down sendromlu gençle görüntülü sohbet etti
- Galatasaraylı Falcao'nun doğum yapmak için gün sayan eşi, çılgınlar gibi dans etti
- Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
- Vali'yi çıldıran vicdansızlık! Vatandaşlar, Duygu Delen'in ailesine yardım bahanesiyle dolandırılmaya çalışıldı
- Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
- Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak istiyor
- Biden'ın skandal sözleriyle ilgili Davutoğlu'ndan iktidar ve muhalefete çağrı: En sert tepki açıkça verilmeli
- Nehirde akıntıya kapılan 18 yaşındaki genç hastanede yaşamını yitirdi
- Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
- Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı
- Türkiye'nin yeni Navtex ilanına ilk tepki Yunanistan yerine Avrupa Birliği'nden geldi
- Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
- Sıcaktan bunalan Adanalı çocuklar, canlarını hiçe sayıp kanalda yüzüyor
- Sorumsuz piknikçilerin neden olduğu yangınlar ormanları tehdit ediyor
- Bakan Koca, 83 milyona koronavirüsle mücadele etme çağrısında bulundu
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mame Thiam ile otelde transfer görüşmesi yaptı
- Acun'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Veda değil, yeni bir başlangıç
- Şırnak'ta 5 terörist, ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu
- Dengesini kaybederek 13'üncü kattan düşen talihsiz genç, hayatını kaybetti
- Beşiktaş'ın anlaştığı Bernard Mensah, bu akşam İstanbul'a geliyor
- İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
- Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 00:15
Son Dakika Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı Son Dakika: Sevilla, Manchester United'ı 2-1 yenerek finale çıktı Yalova'da 17 Ağustos depremin yıldönümünde sessiz yürüyüş düzenlendi Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak Arızalanan aracını yol kenarına itmek isteyen sürücüye tır çarptı 60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Beşiktaş'ın anlaştığı Kayserispor'lu Mensah, İstanbul'a geldi Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Moto GP'de yaşanan kazada efsane pilot Valentino Rossi, ölümden döndü Son Dakika: ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı