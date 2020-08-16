16 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı
16 Ağustos 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Fırtına Tanrısı
01:30 Türk Malı
02:00 Fırtına Tanrısı
03:30 Aşk Laftan Anlamaz
04:00 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Pis Yedili
08:15 Hayat Güzeldir
09:45 Aşk Laftan Anlamaz
10:00 Cumartesi Sürprizi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
13:00 Pembe Panter 2
14:00 Karaoğlan Geliyor
14:45 Pis Yedili
15:45 Feryat
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20:00 Kapıcılar Kralı
21:45 Aile Şerefi
23:45 Kod Adı: Ressam
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 06:42
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika F1 dünyası, Türkiye GP'nin dönüş haberlerinden mutlu Duygu Delen'in babası isyan etti: Mehmet Kaplan serbest bırakılmasaydı kızım ölmeyecekti ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti Bakan Soylu, "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim" diyen Biden'a meydan okudu Ordu'da düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye koronavirüs bulaştı Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Türkiye yeni Navtex ilan etti! Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gazın izi sürülecek İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi Son Dakika: Metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist, Adana'da yakalandı Khloe Kardashian, fotoğraf paylaşıp televizyona çıkınca takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu 4 ilde daha 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına saat kısıtlaması getirildi