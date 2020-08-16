16 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Fırtına Tanrısı

01:30 Türk Malı

02:00 Fırtına Tanrısı

03:30 Aşk Laftan Anlamaz

04:00 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Pis Yedili

08:15 Hayat Güzeldir

09:45 Aşk Laftan Anlamaz

10:00 Cumartesi Sürprizi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

13:00 Pembe Panter 2

14:00 Karaoğlan Geliyor

14:45 Pis Yedili

15:45 Feryat

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

20:00 Kapıcılar Kralı

21:45 Aile Şerefi

23:45 Kod Adı: Ressam