16 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Çember: 13. Adım
02:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
02:30 Kaçak Gelinler
04:30 Aramızda Kalsın
04:30 Kara Sevda
07:00 İki Aile
07:30 Ayı Paddington
09:30 Kaçak Gelinler
12:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:00 Aşk Masalı
13:45 Ayı Paddington
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Aramızda Kalsın
18:45 Star Haber
20:00 Oblivion
20:00 Aşk Masalı
22:30 Bir Demet Tiyatro