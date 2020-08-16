16 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Çember: 13. Adım

02:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

02:30 Kaçak Gelinler

04:30 Aramızda Kalsın

04:30 Kara Sevda

07:00 İki Aile

07:30 Ayı Paddington

09:30 Kaçak Gelinler

12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:00 Aşk Masalı

13:45 Ayı Paddington

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Aramızda Kalsın

18:45 Star Haber

20:00 Oblivion

20:00 Aşk Masalı

22:30 Bir Demet Tiyatro