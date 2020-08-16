16 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:45 Filinta

01:00 Tövbeler Olsun

02:30 Yedi Numara

03:35 Zaman Matinesi

03:50 Yeditepe İstanbul

04:25 Kalk Gidelim

05:15 Zaman Matinesi

06:50 İncir Ağacı

07:10 Böyle Bitmesin

08:15 Uğurlugiller

09:15 Diriliş Ertuğrul

09:20 Perihan Abla

11:20 Gülşen Abi

11:50 Enine Boyuna

12:05 Yedi Numara

13:00 Ulak

14:00 Tövbeler Olsun

14:00 Yeditepe İstanbul

15:55 Tövbeler Olsun

17:05 Bünyamin

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

20:00 Tövbeler Olsun

23:30 Tövbeler Olsun

23:45 Zaman Matinesi