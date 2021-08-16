16 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Ada Masalı

03:00 Erkenci Kuş

05:00 Türk Müziği

06:00 Geniş Aile

07:00 Medcezir

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

10:30 Erkenci Kuş

13:45 Ada Masalı

16:00 Star Market

18:45 Star Haber

20:00 Eyvah Eyvah 3

22:30 Eyvah Eyvah 3