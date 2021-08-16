Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Ada Masalı
03:00 Erkenci Kuş
05:00 Türk Müziği
06:00 Geniş Aile
07:00 Medcezir
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
10:30 Erkenci Kuş
13:45 Ada Masalı
16:00 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Eyvah Eyvah 3
22:30 Eyvah Eyvah 3
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika