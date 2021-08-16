Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 İstanbulspor A.Ş. - Manisa Futbol Kulübü
03:45 Teknik Analiz
06:00 Süper Lig Özetler
06:15 TFF 1. Lig Özetler
06:30 FIFA Magazin
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Denizlispor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Olimpiyat Ateşi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Juventus - Atalanta
12:45 TFF 1. Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Özetler
14:00 Spor Hafta Sonu
15:50 Spor Kitaplığı
17:00 Aktüel Futbol
19:10 Tuzlaspor A.Ş. - MKE Ankaragücü
21:15 Aktüel Futbol
21:40 Bursaspor - Adanaspor A.Ş.
23:45 % 100 Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika