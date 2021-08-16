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16 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

16 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı

16.08.2021 06:43
16 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

16 Ağustos 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 İstanbulspor A.Ş. - Manisa Futbol Kulübü

03:45 Teknik Analiz

06:00 Süper Lig Özetler

06:15 TFF 1. Lig Özetler

06:30 FIFA Magazin

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Denizlispor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Olimpiyat Ateşi

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Juventus - Atalanta

12:45 TFF 1. Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 Süper Lig Özetler

14:00 Spor Hafta Sonu

15:50 Spor Kitaplığı

17:00 Aktüel Futbol

19:10 Tuzlaspor A.Ş. - MKE Ankaragücü

21:15 Aktüel Futbol

21:40 Bursaspor - Adanaspor A.Ş.

23:45 % 100 Futbol

16 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 16 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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