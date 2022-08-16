16 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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16 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı

16.08.2022 06:43
16 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı

16 Ağustos 2022 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:55 Masumlar Apartmanı

04:10 Gönül Dağı

06:30 Yedi Numara

08:50 Tozkoparan İskender

11:50 Bir Aş Hikayesi

12:20 Masumlar Apartmanı

15:35 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi

23:45 Kasaba Doktoru

YORUMLAR
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Kaynak: InterSinema.com

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Son Dakika TV 16 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 16 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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