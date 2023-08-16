16 Ağustos 2023 Resmi Gazete Kararları - Son Dakika
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16 Ağustos 2023 Resmi Gazete Kararları

Son Güncelleme: 16.08.2023 07:50

Bugün yayımlanan 16 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete'de, günün ilanları ve alınan kararların detayları yer alıyor. Yürütme ve idare bölümünde yönetmelikler ve tebliğler, ilan bölümünde ise artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar bulunuyor.

16 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler olduğu ve 16 Ağustos 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 16 Ağustos 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? ÇARŞAMBA CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliği

–– Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Depremden Zarar Gören Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No:?2023/31)

İLAN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk 16 Ağustos 2023 Resmi Gazete Kararları - Son Dakika


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SON DAKİKA: 16 Ağustos 2023 Resmi Gazete Kararları - Son Dakika
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