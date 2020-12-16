16 Aralık 2020 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

16 Aralık 2020 Eurosport Yayın Akışı
16.12.2020 06:42
16 Aralık 2020 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:00 Haberler
01:05 Ski Flying
02:00 Alp Disiplini
02:00 Biatlon
03:00 Biatlon
03:30 Alp Disiplini
04:15 Alp Disiplini
04:30 Biatlon
05:00 Snooker
08:00 Biatlon
08:00 Alp Disiplini
08:00 Ski Flying
09:15 Ski Flying
09:15 Alp Disiplini
09:15 Biatlon
10:00 Biatlon
10:30 Snooker
12:30 Alp Disiplini
12:30 Ski Flying
12:30 Biatlon
13:00 Biatlon
13:00 Alp Disiplini
14:00 Biatlon
14:00 Futbol
14:15 Alp Disiplini
15:00 Snooker
15:00 Futbol
18:00 Olimpiyat Oyunları
19:00 Olimpiyat Oyunları
20:00 Haberler
20:05 Olimpiyat Oyunları
20:10 Snooker
21:05 Snooker
21:50 Haberler
Son Dakika Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan taraftarın "Emekli ol" çağrısına tepki gösterdi Ultraviyole ışığı yayan LED ışıkların, koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi? Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş