16 Aralık 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

16 Aralık 2020 Star Yayın Akışı

16 Aralık 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Menajerimi Ara 01:15 Sol Yanım 03:00 İntikam 03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 04:30 İntikam 05:30 Geniş Aile 06:00 Geniş Aile 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13:15 Gerçeğin Peşinde 16:30 Söz 18:30 Star Haber 20:00 Akrep 20:00 Gökdelen 22:15 Gökdelen 23:15 Kader Ajanları

Son Dakika

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan taraftarın "Emekli ol" çağrısına tepki gösterdi

Ultraviyole ışığı yayan LED ışıkların, koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi?

Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu

Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi

Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum

Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı

12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş