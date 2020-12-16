16 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

16 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

16 Aralık 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:05 Taktik Analiz 00:05 Teknik Analiz 01:00 Kahraman 02:00 Stadyum 02:25 Futbol Anadolu 04:30 Spor Artı 05:05 Taktik Analiz 05:05 Teknik Analiz 06:25 Süper Lig Özetler 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Bundesliga 09:15 Süper Lig Goller 09:15 Süper Lig Özetler 09:25 TFF 1. Lig Özetler 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:45 Efsanelerin İzinde 10:50 Spor Kitaplığı 10:50 Takvim Yaprakları 10:55 Hava Durumu 11:00 Spor Manşet 12:25 Süper Lig Özetler 13:00 Spor Bülteni 13:45 TFF 1. Lig Özetler 13:45 TFF 1. Lig Goller 13:50 Takvim Yaprakları 13:55 Hava Durumu 14:00 TBMM-TV 14:00 Spor Stüdyosu 15:45 Süper Lig Goller 15:55 Hava Durumu 15:55 Menemenspor - İstanbulspor A.Ş. 16:00 Hedef Süper Lig 16:00 Gündem Futbol 17:30 İngiltere Premier Lig Özetler 18:00 Spor Merkezi 18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport Samsunspor 18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Aydeniz Et Balıkesirspor - 18:55 Ankaraspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor 19:25 Süper Lig Özetler 20:00 Spor Akşamı 20:45 Almanya Bundesliga Özetler 20:55 Takvim Yaprakları 21:00 Futbol Aklı 21:00 Futbol Anadolu 21:00 Stadyum 22:30 Aktüel Futbol 23:05 Spor Artı

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