Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Taktik Analiz
00:05 Teknik Analiz
01:00 Kahraman
02:00 Stadyum
02:25 Futbol Anadolu
04:30 Spor Artı
05:05 Taktik Analiz
05:05 Teknik Analiz
06:25 Süper Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
09:15 Süper Lig Goller
09:15 Süper Lig Özetler
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:45 Efsanelerin İzinde
10:50 Spor Kitaplığı
10:50 Takvim Yaprakları
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
15:45 Süper Lig Goller
15:55 Hava Durumu
15:55 Menemenspor - İstanbulspor A.Ş.
16:00 Hedef Süper Lig
16:00 Gündem Futbol
17:30 İngiltere Premier Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Yılport Samsunspor
18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Aydeniz Et Balıkesirspor -
18:55 Ankaraspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
19:25 Süper Lig Özetler
20:00 Spor Akşamı
20:45 Almanya Bundesliga Özetler
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Futbol Aklı
21:00 Futbol Anadolu
21:00 Stadyum
22:30 Aktüel Futbol
23:05 Spor Artı
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika