16 askerin yaralandığı kaza anı kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 16 askerin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep - Şanlıurfa karayolunun Suruç ilçesine bağlı Taşhöyük kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Tırın kırsal mahalledeki bir kavga nedeniyle önlem almaya giden askerlerin içinde bulunduğu otobüse çarpması sonucu 16 asker yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki tırın dönüş yapmaya çalışan otobüse çarptığı gözlendi.