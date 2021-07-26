16 ay aradan sonra ilk konser

Harbiye Konserim İçin Sabırsızlanıyorum

Sahne öncesi gazetecilerle bir araya gelerek kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Yurt, "Neredeyse 1.5 yıl aradan sonra ilk konserim diyebilirim. Dinleyiciyle buluşmak için sabırsızlanıyorum." dedi. Konser takviminin yoğun olduğunu da belirten Tuğba Yurt, "Bu konserimle beraber startı vermiş oluyoruz. Yaz boyunca birçok konser vereceğim ama birisinin benim için önemi apayrı. Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sahne almak her sanatçı için özeldir. Harbiye'de sahne almak için sabırsızlanıyorum." dedi.

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