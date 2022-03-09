16 aylık hasta bebek, ambulans uçakla Denizli'ye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

16 aylık hasta bebek, ambulans uçakla Denizli'ye sevk edildi

09.03.2022 16:29
16 aylık hasta bebek, ambulans uçakla Denizli'ye sevk edildi

Balıkesir'de, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan daha sonra İstanbul'da yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen 16 aylık Kumsal bebek, ambulans uçakla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Balıkesir'de, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan daha sonra İstanbul'da yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen 16 aylık Kumsal bebek, ambulans uçakla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Dürdane ve Kadir Tenekol çiftinin 16 aylık kızları Kumsal bebek, iki ay önce bulantı ve kusma şikayetiyle rahatsızlandı.

Kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nden İstanbul'daki bir hastaneye sevk edilen Kumsal bebeğin tedavisi için Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde bir doktorla görüşüldü.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan istişareler neticesi hazırlanan ambulans uçakla, İstanbul'dan alınan Kumsal bebek, Denizli Çardak Havaalanına, oradan da Pamukkale Üniversitesi Hastanesine nakledildi.

Bu süreçte aileye destek olan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, yazılı açıklama yaparak, Kumsal bebeğe şifa dileyerek, "Devletin tüm imkanlarını millete seferber eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
BEDAŞ, İstanbul'da beklenen kar yağışına karşı acil eylem planını devreye aldı BEDAŞ, İstanbul'da beklenen kar yağışına karşı acil eylem planını devreye aldı Gaziosmanpaşa karla mücadeleye hazır Gaziosmanpaşa karla mücadeleye hazır

Pamukkale Üniversitesi, İstanbul, Ambulans, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 16 aylık hasta bebek, ambulans uçakla Denizli'ye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
16:30 Elektrik faturasının az gelmesi için neler yapmalıyız! Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Aytac anlattı
16:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
16:26 Endişe arttı! Irpin'de halk hem Rus ordusuyla hem de soğuk havayla mücadele ediyor
16:23 Doğal gaz zammı sonrası her 5 kişiden 1'i kombiyi kapattı!
16:17 Zelenski, Ukrayna için savaşmak isteyenlere günlük 2 bin dolar ödeyecek!
16:08 Çocuklarını ve eşini bırakıp damadına kaçan kadın: Çocuklarımı da kocamı da merak etmiyorum, herkes başının çaresine baksın
15:49 Ukrayna'dan acı görüntü! Savaşta ölen anne ve çocukları, dört yıl önce de başka bir savaştan kaçmış
15:40 Mete Kalkavan'dan tarihi rest! MHK'nın düzenlediği toplantıyı "Ben de yokum" diyerek terk etti
15:25 Rusya'nın 65 kilometrelik konvoyu: Önce çamura saplanmışlardı, şimdi de donarak ölme riskleri var!
15:25 İkiz bebeklerine hamile olan Seray Sever, babasını son yolculuğuna uğurladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 16:36:35. #1.12#
SON DAKİKA: 16 aylık hasta bebek, ambulans uçakla Denizli'ye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement