16 aylık hasta bebek, ambulans uçakla Denizli'ye sevk edildi - Son Dakika

Balıkesir'de, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan daha sonra İstanbul'da yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen 16 aylık Kumsal bebek, ambulans uçakla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Dürdane ve Kadir Tenekol çiftinin 16 aylık kızları Kumsal bebek, iki ay önce bulantı ve kusma şikayetiyle rahatsızlandı.

Kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nden İstanbul'daki bir hastaneye sevk edilen Kumsal bebeğin tedavisi için Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde bir doktorla görüşüldü.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan istişareler neticesi hazırlanan ambulans uçakla, İstanbul'dan alınan Kumsal bebek, Denizli Çardak Havaalanına, oradan da Pamukkale Üniversitesi Hastanesine nakledildi.

Bu süreçte aileye destek olan AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, yazılı açıklama yaparak, Kumsal bebeğe şifa dileyerek, "Devletin tüm imkanlarını millete seferber eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.