16 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 16 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

16 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip İlçesinde 16 ayrı suçtan aranan şüpheli motorsiklet hırsızlığıyla yakalandı.

16 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip İlçesinde 16 ayrı suçtan aranan şüpheli motorsiklet hırsızlığıyla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda; Mevlana Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve 16 ayrı suç kaydı olan şüpheli motorsiklet çalarak yakalandı. Ele geçirilen çalıntı motosiklet ise tekrar sahibine teslim edildi.


Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:33 Kaynak: İHA
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