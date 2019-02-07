16 Belediye Başkan Adayı Daha Belli Oldu
1 saat önce
CHP'nin 16 belediye başkan adayı daha belli oldu.
CHP
'nin 16 belediye başkan adayı
daha belli oldu.
Anamuhalefet partisi, Ordu
Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mustafa Adıgüzel'i aday gösterdi. Adana Karataş
'ta Mehmet Yıldız
, Ankara Etimesgut
'ta Celal Çelik
, Antalya
Kaş'ta Hayri Süt, Hatay Arsuz
'da Asaf Güven
, Hatay Kumlu
'da Rifat Akkuyu
, Isparta Yalvaç
'ta Erkan Ünal
, İstanbul Maltepe
'de Ali Kılıç
, İstanbul Silivri
'de Özcan Işıklar
, İzmir Bayraklı
'da Serdar Sandal
, Konya Halkapınar
'da Ahmet Özkaya, Konya Taşkent
'te Hilal Ülkü Türedi, Muğla Bodrum
'da Mustafa Saruhan
, Muş
'un Bulanık
ilçesinde bağlı Rüstemgedik
beldesinde Fikret Hamarat, Samsun Bafra
'da Kemal Bütüner, Şanlıurfa Siverek
'te ise Mehmet Fatih Bucak
aday gösterildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:31 Kaynak: İHA
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