Son Dakika Haberleri: 16 Belediye Başkan Adayı Daha Belli Oldu

16 Belediye Başkan Adayı Daha Belli Oldu

1 saat önce

CHP'nin 16 belediye başkan adayı daha belli oldu.

CHP'nin 16 belediye başkan adayı daha belli oldu.

Anamuhalefet partisi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mustafa Adıgüzel'i aday gösterdi. Adana Karataş'ta Mehmet Yıldız, Ankara Etimesgut'ta Celal Çelik, Antalya Kaş'ta Hayri Süt, Hatay Arsuz'da Asaf Güven, Hatay Kumlu'da Rifat Akkuyu, Isparta Yalvaç'ta Erkan Ünal, İstanbul Maltepe'de Ali Kılıç, İstanbul Silivri'de Özcan Işıklar, İzmir Bayraklı'da Serdar Sandal, Konya Halkapınar'da Ahmet Özkaya, Konya Taşkent'te Hilal Ülkü Türedi, Muğla Bodrum'da Mustafa Saruhan, Muş'un Bulanık ilçesinde bağlı Rüstemgedik beldesinde Fikret Hamarat, Samsun Bafra'da Kemal Bütüner, Şanlıurfa Siverek'te ise Mehmet Fatih Bucak aday gösterildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:31 Kaynak: İHA

Etimesgut, Halkapınar, Cumhuriyet Halk Partisi, belediye başkan adayı, Güncel
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