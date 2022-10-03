Çanakkale'de buzağı kayıplarına dikkati çekmek için üreticilere biberon dağıtıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de buzağı kayıplarına dikkati çekmek için üreticilere biberon dağıtıldı

03.10.2022 10:12
Çanakkale'de buzağı kayıplarına dikkati çekmek için üreticilere biberon dağıtıldı

16. Biga Gıda Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarında buzağı kayıplarını önlemek için üreticilere biberon dağıtıldı.

16. Biga Gıda Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarında buzağı kayıplarını önlemek için üreticilere biberon dağıtıldı.

Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca yaptığı açıklamada Biga Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İÇDAŞ Tarım tarafından yürütülen buzağı ölümlerinin engellenmesi projesi kapsamında 30 Mayıs 2022 tarihinden sonra doğan buzağısının pasaportunu ibraz eden bin üreticiye bin buzağı emzirme biberonunu ücretsiz dağıttıklarını ifade etti.

Hayvan üretiminde buzağı yetiştiriciliğinin ayrı bir öneme sahip olduğunu, gelecekteki hayvan varlığının da temelini oluşturması bakımından stratejik öneme sahip olduğunu dile getiren Atmaca şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalarda ülkemizde buzağı kayıp oranı yılda yüzde 14 iken Avrupa ülkelerinde ortalaması yüzde 5-6 civarındadır. Yani her yıl doğan yüz buzağımızın 14-15 başını kaybetmekteyiz ve bu rakam yaklaşık 700 bin baş hayvan anlamına gelmektedir. Sadece kaybettiğimiz buzağılarımızı yüzde 14 oranından yüzde 7 oranına düşürsek yaklaşık 350 bin baş hayvanımız hayatta olacak. Bu sayede hayvan sayısı olarak kendi kendimize yetebilen olacak, ithalat ihtiyacımız ortadan kalkacak, döviz kaybımız engellenecektir. Buzağının hastalık etkeni ile temas yollarından bir diğeri de buzağı biberonlarıdır. Amacımız, üreticilerimizin biberon ihtiyacını karşılamaktan ziyade buzağı kayıplarının engellenmesine yönelik farkındalık oluşturmaktır."

Atmaca ayrıca fuar süresince üreticilerin getirdikleri toprak numunelerinin de analizlerini ücretsiz olarak yaptıklarını söyledi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de buzağı kayıplarına dikkati çekmek için üreticilere biberon dağıtıldı - Son Dakika

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