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16 bin lira verip diş tedavisi yaptırdı, başına gelmeyen kalmadı! Genç kadının hayatı resmen kabusa döndü - Son Dakika

16 bin lira verip diş tedavisi yaptırdı, başına gelmeyen kalmadı! Genç kadının hayatı resmen kabusa döndü

01.12.2021 11:39

İstanbul'da yaşayan Yasemin Törü isimli kadın, 16 bin lira vererek diş tedavisi yaptırdı. Fakat tedavinin ardından kadının hayatı bir anda kabusa döndü. Yüz felci geçiren Törü, dişçiden şikayetçi oldu.

İstanbul'da yaşayan Yasemin Törü iddialara göre 16 bin lira karşılığında diş tedavisi için anlaştı. Ancak hastanede yanlış tedavi uygulanınca genç kadın, yüz felci geçirdi. Tedavi sırasında kullanılan aletin parçasının dişinde kalmasıyla yüz felci geçiren ve dinmeyen ağrılar yaşayan Törü, dişçiden şikayetçi oldu.

DİŞİNDE ALET PARÇASI KALDI

İstanbul'da yaşayan 32 yaşındaki güvenlik görevlisi Yasemin Törü, dişlerini yaptırmak için 16 bin liraya anlaştığı özel bir diş sağlığı hastanesine gitti. Hastanede, iddiaya göre tedavi uygulandığı sırada Yasemin Törü'nün dişinde bir alet parçası kaldı. Yapılan müdahalelere rağmen dişin işlevini kaybettiği anlaşılınca Törü'nün dişi, doktorlar tarafından çekildi. O anlarda kabusu yaşayan Törü, ağrılar içinde gittiği başka bir devlet hastanesinde kalıcı yüz felci olduğunu öğrendi. Diş tedavisi için gittiği hastanede yüz felci geçiren Yasemin Törü, aynı zamanda tedavisi yapılmayan dişleri için toplamda 16 bin lirayı ödediğini belirtti.

16 bin lira verip, diş tedavisi yaptıran genç kadının hayatı kabusa döndü

"GENETİK YAPIDAN DOLAYI SORUN VARDI"

Yasemin Törü, "İstanbul'da özel bir diş hastanesine müracaat ettim. Ağız içinde genetik yapıdan dolayı bir sorun vardı. Dişlerimi yaptırmak için müracaat ettim. İlk başta çekimlerime başlanıldı. O an hiç herhangi bir sorunum yoktu. Çekimlerden sonra kanal tedavisi süreçlerine girdik. Kanal tedavisi yapılması gereken dişlerime müdahale edildi. Kanal tedavisi için son bir tane dişim kalmıştı. Doktora bu dişin çekilmesi gerektiğini söylemiştim. Ama kanal tedavisiyle kurtarabileceklerini dile getirdiler. O esnada işleme başladılar. İşlem sırasında kullanmış oldukları alet dişimin içerisinde kaldı. Hatta çıkartırken bayağı bir uğraştılar. O an ben canımın yandığını doktora söyledim ama tabii ki doktor buna aldırış etmedi. Daha sonra aleti çıkarttıktan sonra dişime bir şey enjekte ettiler. Onu enjekte etmeye başladığı andan itibaren sanki dünyam karardı. Artık yolun sonu buraya kadar Yasemin dedim. Çünkü inanılmaz bir acı vardı o an suratımda inanılmaz bir acı oluştu" dedi.

16 bin lira verip, diş tedavisi yaptıran genç kadının hayatı kabusa döndü

"O ACIYLA NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM"

Doktorunun şikayetini umursamadığını belirten Törü, "Doktoruma bunu dile getirdim. Ama hiç umursamadan işleme devam etti. Daha sonra baktı olmuyor. Suratım çünkü berbat bir hal aldı. Kanal tedavisi yaptığı dişin, içerisini kapatıp eks dedi, çekime gidecek dedi. O acıyla, ben o kadar kötü bir haldeydim ki ne yapacağımı, ne edeceğimi bilmiyordum. Eve geldikten sonra zaten ailem suratımın halini görünce çok şaşırdı. Ama yaşamış olduğum acılara daha fazla dayanamadım. Gecesinde Sultanbeyli Devlet Hastanesi acil servisine gittiğimde, oradaki doktorların yüz felci geçirme durumu olduğunu dile getirdiler ve bana orada ağrılarımı kesmeleri için serum taktılar. Biz diş hastanesiyle irtibata geçtik. Doktora ulaşamadık. Hasta sorumlusu asistanla görüştük. Sabaha hiçbir şey kalmayacağını bize söylüyorlar. Ama söyledikleri gibi hiçbir şey olmadı maalesef ki, ben tam o şişliklerle o ağrıyla iki buçuk ay kadar gezdim." diye konuştu.

16 bin lira verip, diş tedavisi yaptıran genç kadının hayatı kabusa döndü

"YÜZ FELCİMİN KALACAĞINI ÖĞRENDİM"

Törü, "Ben kendi imkanlarımla daha fazla dayanamayarak Sultan Abdulhamit Han Devlet Hastanesi Eğitim Araştırma Hastanesine müracaatta bulundum. Doktorlar sağ olsun çok güzel ilgilendiler. Yapılması gereken tedavileri uyguladılar. ve sonuç olarak biz yüz felcimin kalıcılığını öğrendik. İlk başta yüz felci geçirdiğimi doktorlar söyleseydi şayet verilen bir kortizon o anki durumu kurtarabilecekti ama maalesef ki süreç uzadığı için ben geç öğrendiğim için durumu artık yapılabilecek hiçbir şey olmadığını söylediler. Bugün tekrar ben 2.Abdülhamid Han Devlet Hastanesi'nde nöroloji bölümündeydim. Doktorun dediği tek şey Yasemin maalesef yapılabilecek hiçbir şey yok. Çok geç kalınmış bir tedavi, ömür boyu izleri suratını da taşıyacaksın dediler. Maalesef ki ben yüz felci geçirdiğimi öğrendiğimde elimdeki raporlarla birlikte diş hastanesine gittim tekrar. Oradaki beni bu duruma getiren doktorla görüştüğümde bu zamana kadar kabul etmemişti çünkü kendisi yüz felç geçirdiğimi, elimde raporumla gittiğimde bana gülerek evet sen yüz felci geçirdin dedi. Ben de 'neden ilk başta bana yardımcı olmadınız' dedim. Neden beni tedavi etmediniz dediğimde ben bu konuda cevapsız kaldım." diye konuştu.

"PARAYI, TEDAVİDEN ÖNCE VERDİM"

Törü tedavisi yarım kalan dişlere 16 bin lira ödediğini belirterek, "Ben o hastaneye müracaat ettiğimde sağlık kredisi kullanarak müracaat ettim. ve şu an yapılma aşamasında olan ama yapılmayan dişlere ben 16 bin lira ücret ödedim. Şu an zaten dişlere kaplamalara müdahale etmeleri gerekiyor. Ama hiçbir şekilde müdahale etmiyorlar. Geçici olarak yapıştırdı. Maalesef ki hepsi teker teker düştü. Şu an tamamıyla dişsiz bir halde ortalıkta geziyorum. Ben hakkımı sonuna kadar arayacağım. Ben hiçbir şekilde vazgeçmiyorum. Davamın sonuna kadar arkasındayım." ifadelerini kullandı.

16 bin lira verip, diş tedavisi yaptıran genç kadının hayatı kabusa döndü
16 bin lira verip, diş tedavisi yaptıran genç kadının hayatı kabusa döndü
16 bin lira verip, diş tedavisi yaptıran genç kadının hayatı kabusa döndü
16 bin lira verip diş tedavisi yaptırdı, başına gelmeyen kalmadı! Genç kadının hayatı resmen kabusa döndü

Güvenlik Görevlisi, Devlet Hastanesi, İstanbul, Doktora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 16 bin lira verip diş tedavisi yaptırdı, başına gelmeyen kalmadı! Genç kadının hayatı resmen kabusa döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 16 bin lira verip diş tedavisi yaptırdı, başına gelmeyen kalmadı! Genç kadının hayatı resmen kabusa döndü - Son Dakika
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