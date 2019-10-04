16 bin liralık bileziği çalıp kayıplara karıştı

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir kuyumcuya giren kadın, el çabukluğu ile 16 bin lira değerindeki altın bileziği çalıp kayıplara karıştı. Kadının altın bileziği çaldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında yaşandı. Hayri İlik'e ait kuyumcu dükkanına gelen bir kadın, kolyesinin zincirinin koptuğunu ve takas etmek istediğini söyledi. İlik, bu sırada vitrindeki altınlara bakmak isteyen kadına bilezikleri çıkararak gösterdi. İlik'in kolyeyi incelediği sırada dalgınlığından yararlanan kadın hırsız, el çabukluğu ile 16 bin liralık bileziği koluna takıp üzerini de yanında getirdiği elbise ile örttü. Daha sonra tamir edilen kolyesini alan kadın hırsız, kayıplara karıştı.

Yaşanan hırsızlık olayı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

SOYULDUĞUNU SAYIM YAPINCA ANLADI

Yaşadığı olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Hayri İlik, "30 Eylül'de eşarplı bir kadın iş yerine geldi, saat 16.00 sularında. Kadın, üzüm toplamaya giderken boynundaki zincirin koptuğunu, altın olan zincirini değiştirmek istediğini söyledi. Farklı bir zincir almak istediğini ve farkı neyse ödeyeceğini ifade etti. Dükkana girmeden önce vitrinin önünde uzun süre kaldı, vitrini kontrol etti. Daha sonrada vitrindeki bileziklere bakabilir miyim dedi, bende çıkartıp ona verdim. Bu arada da kopan zincirini kontrol ediyordum, çünkü kadının giyinişinden şüphelenmiştim. Zincirin sahte olup olmadığına bakıyordum. Bu sırada piramit bileziği eline koymuş. Bende sabah akşam günlük sayımı yapıyorum, soyulduğumu bileziklerimi sayarken fark ettim. O esnada bir tane eksik olduğunu fark edince hemen kamera görüntülerine baktım. Ben burada zincirini kontrol ederken bayanın çaldığı gözüküyordu kamerada. Çalınan piramit bileziği fiyatı 16 bin lira. Daha sonra emniyete haber verdim, emniyetteki arkadaşlar buraya gelerek özverili bir çalışma yaptılar. Emniyet ekipleri zanlıyı yakalayacak, bundan eminim" dedi.

Zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

(Serhan Öner/İHA)