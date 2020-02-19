16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da bir depodaki tankerde 16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'deki bir iş merkezinin deposunda kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Bir tankerin deposunda 16 bin litre kaçak akaryakıt bulundu. Akaryakıtın, depoya gelen araçlara satıldığı belirlendi.

Gözaltına alınan K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.