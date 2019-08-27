16 binden fazla kaçak göçmen Geri Gönderme Merkezlerinde

İstanbul Valiliğinden, düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmenin Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildiğini bildirildi.

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