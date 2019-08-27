16 binden fazla kaçak göçmen Geri Gönderme Merkezlerinde
1 saat önce
İstanbul Valiliğinden, düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmenin Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildiğini bildirildi.
İstanbul Valiliğinden, düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmenin Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildiğini bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:15
Sıla Gençoğlu, davalık olduğu şarkıcı Davut Güloğlu ile komşu oldu FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı İstanbul valiliği: 16 bin 423 kaçak göçmen sevk edilmiştir İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebime 1 buçuk aydır cevap vermedi