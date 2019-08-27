Son Dakika Haberleri: 16 binden fazla kaçak göçmen Geri Gönderme Merkezlerinde
Son Dakika Ekonomi Haber

16 binden fazla kaçak göçmen Geri Gönderme Merkezlerinde

1 saat önce

İstanbul Valiliğinden, düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmenin Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildiğini bildirildi.

16 binden fazla kaçak göçmen Geri Gönderme Merkezlerinde, System.String[]

İstanbul Valiliğinden, düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmenin Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildiğini bildirildi.

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sıla Gençoğlu, davalık olduğu şarkıcı Davut Güloğlu ile komşu oldu
FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı İstanbul valiliği: 16 bin 423 kaçak göçmen sevk edilmiştir İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebime 1 buçuk aydır cevap vermedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 15:09:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 16 binden fazla kaçak göçmen Geri Gönderme Merkezlerinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]