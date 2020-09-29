16 büyükbaş, sineklerden bulaşan '3 gün' hastalığından öldü - Son Dakika

16 büyükbaş, sineklerden bulaşan '3 gün' hastalığından öldü

ADIYAMAN'da, 3 köyde, 16 büyükbaş hayvan '3 gün hastalığı' olarak bilinen hastalık nedeniyle telef oldu.

16 büyükbaş, sineklerden bulaşan '3 gün' hastalığından öldü, System.String[]

ADIYAMAN'da, 3 köyde, 16 büyükbaş hayvan '3 gün hastalığı' olarak bilinen hastalık nedeniyle telef oldu.

Merkeze bağlı Kuyulu, Gümüşkaya ve Işıklı köylerinde 16 büyükbaş hayvan telef oldu. İhbarlar üzerine köylere giderek inceleme yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların 3 gün hastalığı olarak bilinen sineklerden geçen virüsün neden olduğu hastalık nedeniyle öldüğünü belirledi. Köylerde sinek ve sıtmaya karşı ilaçlama yapıldı.  Kuyulu Köyü Muhtarı Şevket Aydın, diğer hayvanların da ölmemesi için veterinerlerin tedaviye başladığını ifade etti.'3 gün' hastalığı kısa süreli ateş, titreme, topallık ve kaslarda güçsüzlükle ortaya çıkan bir sığır hastalığı.


16 büyükbaş, sineklerden bulaşan '3 gün' hastalığından öldü
16 büyükbaş, sineklerden bulaşan '3 gün' hastalığından öldü
16 büyükbaş, sineklerden bulaşan '3 gün' hastalığından öldü
16 büyükbaş, sineklerden bulaşan '3 gün' hastalığından öldü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 16 büyükbaş, sineklerden bulaşan '3 gün' hastalığından öldü - Son Dakika

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