Üye Girişi
16. Contemporary İstanbul, 5-10 Ekim'de Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

16. Contemporary İstanbul, 5-10 Ekim'de Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak

31.08.2021 12:16
16. Contemporary İstanbul, 5-10 Ekim'de Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak, System.String[]

Akbank'ın ana sponsorluğunda düzenlenen 16. Contemporary İstanbul, 5-6 Ekim'de ön izleme, 7-10 Ekim'de de genel ziyaretçi programıyla yerli ve yabancı çağdaş sanat galerilerini bir araya getirecek.

Akbank'ın ana sponsorluğunda düzenlenen 16. Contemporary İstanbul, 5-6 Ekim'de ön izleme, 7-10 Ekim'de de genel ziyaretçi programıyla yerli ve yabancı çağdaş sanat galerilerini bir araya getirecek.

Contemporary Istanbul Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez Tersane İstanbul'da yapılacak fuar, mekan değişikliği ile çağdaş sanatı, tarihin içinde izleyicilerle buluşturacak.

Proje yönetimi Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından gerçekleştirilen ve World Architecture Festival Awards 2019'un "Gelecek Projeleri" kategorisinde yer alan Tersane İstanbul, Contemporary Istanbul için proje bitiş süresini öne çekerek, hedeflenen tarihten 8 ay önce kapılarını açacak.

Bu yıl yine ilk kez Focus Russia projesi ile Moskova ve St. Petersburg'dan çağdaş sanat galerilerini, sanatçılarını ve koleksiyonerlerini ağırlayacak olan fuarda ayrıca Momave Garage Museum of Contemporary Art da müzeler bölümünde yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Contemporary İstanbul'un, her yıl kendini yenileyerek, hedeflerini büyüttüğünü dile getirerek, "Bu sene fuarın, sanatseverlerle İstanbul'un kültür mirasında önemli bir yeri olan Tersane İstanbul'da buluşması için özel çaba ve emek gösterildi. Gerçekten çok heyecanlıyım zira çok etkili bir sonuç bekliyorum. Sadece mekan değişiminden dolayı değil, hayatın nispeten normale dönmesinden ötürü de bu yıl epey farklı olacak. Başta Rusya olmak üzere fuara ilk defa katılacak müze, galeri ve sanatçılarla değişik ve vizyoner bir çağdaş sanat deneyimi yaşanacağına inancım tam." ifadelerini kullandı.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ise Contemporary İstanbul'un Haliç Tersanesi'ne taşınmasının fuar için heyecan verici yeni bir dönemi temsil ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2 medeniyette önemli görevler üstlenmiş, cumhuriyetin ilk yıllarında da tersane olarak kullanılmış bu yapılar topluluğunda fuarı gerçekleştirecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Fuar için İstanbul'a gelen sanatçıları, katılımcıları, koleksiyonerleri son yılların en büyük bölgesel yenileme projesi olan Tersane İstanbul'da kültür, sanat ve teknoloji ile bir araya getireceğiz. 16. yılımızda daha fazla yabancı basın mensubunu TGA yani Türkiye Turizm Tanıtım ve Gelişim Ajansı ile birlikte fuar süresince İstanbul'da ağırlayacağız. Gelen gazeteci dostlarımız sadece fuarı değil, İstanbul'u da gezecekler. Türk Hava Yolları, uluslararası sanatseverlerin Contemporary İstanbul'u ziyaret etmelerini ve sonrasında da yolculuklarına dünyadaki diğer sanat ve kültür destinasyonlarıyla devam etmelerini amaçlayan sanat turları düzenliyor. Bu iki iş birliğinin İstanbul'un tanıtımına da pozitif katkı sağlayacağına hiç şüphemiz yok."

İlki 2020 aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mekan desteği ile gerçekleştirilen dev heykel ve dijital-yeni medya alanında eser veren yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinin İstanbul'un park-meydanlarında sergilendiği İstanbul The Lights'ın ikincisinin hazırlıkları devam ederken, bu seçkiden eserler de fuar alanında izleyicilerin ilgisine sunulacak.

16. Contemporary İstanbul, 5-10 Ekim'de Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak
16. Contemporary İstanbul, 5-10 Ekim'de Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak

Hakan Binbaşgil, İstanbul, Fuar, Ekim, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 16. Contemporary İstanbul, 5-10 Ekim'de Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor 14:44 Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor Pelin Öztekin'den duygulandıran paylaşım! Rasim Öztekin ile Ferhan Şensoy'lu video izleyenleri ağlattı 14:42 Pelin Öztekin'den duygulandıran paylaşım! Rasim Öztekin ile Ferhan Şensoy'lu video izleyenleri ağlattı Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain'in sözleşmesini karşılıklı fesetti 14:12 Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain'in sözleşmesini karşılıklı fesetti
Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın 14:04 Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak 13:46 Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak Son dakika: Birinci ek yerleştirme sonrası kontenjanlara göre ikinci ek yerleştirme yapılacak 12:53 Son dakika: Birinci ek yerleştirme sonrası kontenjanlara göre ikinci ek yerleştirme yapılacak
Hareket eden gemi üzerinde 5 durak gitti 12:19 Hareket eden gemi üzerinde 5 durak gitti Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi 12:07 Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
14:44 Yeni sözleşme uzatılan Emre Akbaba, eski yuvası Alanyaspor'a sıcak bakıyor
14:17 Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:12 Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Jeremain'in sözleşmesini karşılıklı fesetti
14:06 Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş
14:04 Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmaya çok yakın
13:45 Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak
13:41 Taliban üyeleri, Afgan müzisyen Favad Andarabi'yi öldürmeden önce evinde çay içmiş
13:30 Milli Takım, İngiltere'nin kırmızı liste engeline takıldı! 4 yıldız futbolcu, Dünya Kupası Eleme maçında forma giyemiyor
13:19 Son dakika: Sarı-lacivertli ekibin rakibi depremi yaşıyor! Olympiakos'un futbolcusu Semedo, yine tutuklandı
13:02 Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego, İstanbul'da
Şarampole uçan otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti Şarampole uçan otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti         
14:45
Dünyaca ünlü Anzer balı, bin 200 liradan satılacak Dünyaca ünlü Anzer balı, bin 200 liradan satılacak         
14:43
Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika! Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:17
Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş         
14:06
Ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesiyle ilgili detayları kızı paylaştı Ölümüyle sevenlerini yasa boğan usta oyuncu Ferhan Şensoy'un cenazesiyle ilgili detayları kızı paylaştı         
13:56
Taliban üyeleri, Afgan müzisyen Favad Andarabi'yi öldürmeden önce evinde çay içmiş Taliban üyeleri, Afgan müzisyen Favad Andarabi'yi öldürmeden önce evinde çay içmiş         
13:41
Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek         
12:41
6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu         
12:17
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da         
11:39
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti         
11:12
İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış         
11:01
Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı         
10:44
Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu         
09:50
Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü         
08:57
Mine Tugay'ın bikinili pozları hayranlarını mest etti Mine Tugay'ın bikinili pozları hayranlarını mest etti         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 15:01:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 16. Contemporary İstanbul, 5-10 Ekim'de Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement