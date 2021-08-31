16. Contemporary İstanbul, 5-10 Ekim'de Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

Akbank'ın ana sponsorluğunda düzenlenen 16. Contemporary İstanbul, 5-6 Ekim'de ön izleme, 7-10 Ekim'de de genel ziyaretçi programıyla yerli ve yabancı çağdaş sanat galerilerini bir araya getirecek.

Contemporary Istanbul Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez Tersane İstanbul'da yapılacak fuar, mekan değişikliği ile çağdaş sanatı, tarihin içinde izleyicilerle buluşturacak.

Proje yönetimi Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından gerçekleştirilen ve World Architecture Festival Awards 2019'un "Gelecek Projeleri" kategorisinde yer alan Tersane İstanbul, Contemporary Istanbul için proje bitiş süresini öne çekerek, hedeflenen tarihten 8 ay önce kapılarını açacak.

Bu yıl yine ilk kez Focus Russia projesi ile Moskova ve St. Petersburg'dan çağdaş sanat galerilerini, sanatçılarını ve koleksiyonerlerini ağırlayacak olan fuarda ayrıca Momave Garage Museum of Contemporary Art da müzeler bölümünde yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Contemporary İstanbul'un, her yıl kendini yenileyerek, hedeflerini büyüttüğünü dile getirerek, "Bu sene fuarın, sanatseverlerle İstanbul'un kültür mirasında önemli bir yeri olan Tersane İstanbul'da buluşması için özel çaba ve emek gösterildi. Gerçekten çok heyecanlıyım zira çok etkili bir sonuç bekliyorum. Sadece mekan değişiminden dolayı değil, hayatın nispeten normale dönmesinden ötürü de bu yıl epey farklı olacak. Başta Rusya olmak üzere fuara ilk defa katılacak müze, galeri ve sanatçılarla değişik ve vizyoner bir çağdaş sanat deneyimi yaşanacağına inancım tam." ifadelerini kullandı.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ise Contemporary İstanbul'un Haliç Tersanesi'ne taşınmasının fuar için heyecan verici yeni bir dönemi temsil ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2 medeniyette önemli görevler üstlenmiş, cumhuriyetin ilk yıllarında da tersane olarak kullanılmış bu yapılar topluluğunda fuarı gerçekleştirecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Fuar için İstanbul'a gelen sanatçıları, katılımcıları, koleksiyonerleri son yılların en büyük bölgesel yenileme projesi olan Tersane İstanbul'da kültür, sanat ve teknoloji ile bir araya getireceğiz. 16. yılımızda daha fazla yabancı basın mensubunu TGA yani Türkiye Turizm Tanıtım ve Gelişim Ajansı ile birlikte fuar süresince İstanbul'da ağırlayacağız. Gelen gazeteci dostlarımız sadece fuarı değil, İstanbul'u da gezecekler. Türk Hava Yolları, uluslararası sanatseverlerin Contemporary İstanbul'u ziyaret etmelerini ve sonrasında da yolculuklarına dünyadaki diğer sanat ve kültür destinasyonlarıyla devam etmelerini amaçlayan sanat turları düzenliyor. Bu iki iş birliğinin İstanbul'un tanıtımına da pozitif katkı sağlayacağına hiç şüphemiz yok."

İlki 2020 aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mekan desteği ile gerçekleştirilen dev heykel ve dijital-yeni medya alanında eser veren yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinin İstanbul'un park-meydanlarında sergilendiği İstanbul The Lights'ın ikincisinin hazırlıkları devam ederken, bu seçkiden eserler de fuar alanında izleyicilerin ilgisine sunulacak.