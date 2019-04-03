16 Dosyadan 21 Yıl Kesinleşmiş Hapsi Olan ve 24 Suçtan Aranan Suç Makinesi Yakalandı
1 saat önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, 16 dosyadan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 24 ayrı suçtan aranan suç makinesi jandarmadan kaçamadı.
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Didim
ilçesinde, 16 dosyadan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 24 ayrı suçtan aranan suç makinesi jandarmadan kaçamadı.
Aydın İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, halkın huzur ve güvenliği için yürüttüğü emniyet ve asayiş hizmetlerinde suç ve suçlularla mücadeleye kesintisiz olarak devam ediyor. Asayiş timlerince Didim Akbük
Mahallesinde yürütülen önleyici kolluk faaliyetleri esnasında yakalanan 3 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. İşlemler sırasında üzerinde kimlik bulunmayan ve ismini E.K. olarak yanlış beyan eden şüphelinin yapılan araştırmalarda asıl isminin A. C. olduğu ve 24 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.
A.C.'nin yapılan GBT sorgusunda ayrıca 16 ayrı hırsızlık, uyuşturucu ve yağma dosyasından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Jandarmadaki sorgusunun ardından Didim Adliyesine sevk edilen A.C., adli mercilerce tutuklanarak Söke
Kapalı Cezaevine sevk edildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:02 Kaynak: İHA
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