Son Dakika Haberleri: 16 Dosyadan 21 Yıl Kesinleşmiş Hapsi Olan ve 24 Suçtan Aranan Suç Makinesi Yakalandı

16 Dosyadan 21 Yıl Kesinleşmiş Hapsi Olan ve 24 Suçtan Aranan Suç Makinesi Yakalandı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, 16 dosyadan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 24 ayrı suçtan aranan suç makinesi jandarmadan kaçamadı.

16 Dosyadan 21 Yıl Kesinleşmiş Hapsi Olan ve 24 Suçtan Aranan Suç Makinesi Yakalandı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, 16 dosyadan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 24 ayrı suçtan aranan suç makinesi jandarmadan kaçamadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın huzur ve güvenliği için yürüttüğü emniyet ve asayiş hizmetlerinde suç ve suçlularla mücadeleye kesintisiz olarak devam ediyor. Asayiş timlerince Didim Akbük Mahallesinde yürütülen önleyici kolluk faaliyetleri esnasında yakalanan 3 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. İşlemler sırasında üzerinde kimlik bulunmayan ve ismini E.K. olarak yanlış beyan eden şüphelinin yapılan araştırmalarda asıl isminin A. C. olduğu ve 24 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

A.C.'nin yapılan GBT sorgusunda ayrıca 16 ayrı hırsızlık, uyuşturucu ve yağma dosyasından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Jandarmadaki sorgusunun ardından Didim Adliyesine sevk edilen A.C., adli mercilerce tutuklanarak Söke Kapalı Cezaevine sevk edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:02 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İYİ Partili Koray Aydın'dan "İstifa Etti" İddialarına İlk Açıklama! 4 Gündür Kayıp Olan İstanbullu Gencin Ailesi, Tekirdağ'da Aramaya Çıktı Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu! Kars'ta İtiraz Üzerine Yapılan Sayım Bitti, Seçimi HDP Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 11:33:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 16 Dosyadan 21 Yıl Kesinleşmiş Hapsi Olan ve 24 Suçtan Aranan Suç Makinesi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]