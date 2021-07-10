16. DURSUN AKÇAM KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ BAŞLADI - Son Dakika

Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Alper Akçam, Ardahan Kültür Sanat Bileşenleri dönem sözcüsü Kenan Karabağ, Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya ve Ardahan Belediye Başkanımız Faruk Demir birer konuşma yaptılar. Konuşmalar salonu dolduran Ardahan halkı tarafından coşkulu alkışlarla karşılandı.

16. Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri, 1. Ardahan Kitap Fuarı açılışının sembolik olarak gerçekleştirilmesi ile sürdü. Dursun Akçam ve Ardahanlı yazarların kitaplarının bulunduğu çadırlarda gerçekleştirilen fuar açılışını Dursun Akçam'ın eşi Perihan Akçam, Ardahan Belediye Başkanımız Faruk Demir ve Kenan Karabağ yaptılar.

Saat 20. 00'de Reis Çelik'in Dursun Akçam yapıtlarından esinlenerek filme aldığı Ölü Ekmeği filmi gösterildi. Film öncesinde de Reis Çelik'e Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya tarafından bir katılım belgesi verildi.

16. Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri'nin 2. Günü Halk TV Görkemli Hatıralar programı yapımcısı Serhan Asker'in yöneticiliğinde Ardahan'dan saat 10. 00'dan sonra yapılacak canlı yayın, "Ardahan'ı okuyanlar, Ardahan'ı Yazanlar" başlığı altında yapılacak konuşmalar, Dursun Akçam Ormanında Fidan Dikimi ve Kır Şenliği, Ufuk Karakoç, Turgay Demir dinletileri, Ardahanlı aşıklar, şairler eşliğinde yapılacak Şiir ve Müzik Akşamı ile sürecek…