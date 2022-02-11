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16 düzensiz gömen yakalandı - Son Dakika

16 düzensiz gömen yakalandı

11.02.2022 19:34
16 düzensiz gömen yakalandı

Muğla'nın Marmaris açıklarında lastik bot içinde yasa dışı geçiş yapmak isteyen 16 düzensiz göçmen akalandı.

Muğla'nın Marmaris açıklarında lastik bot içinde yasa dışı geçiş yapmak isteyen 16 düzensiz göçmen akalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri hareket halinde olan lastik bot içinde 16 düzensiz göçmen yakaladı.

Düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik botuna alınarak işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler. - MUĞLA

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Sahil Güvenlik, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 16 düzensiz gömen yakalandı - Son Dakika


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