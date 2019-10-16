Son Dakika Haberleri: 16 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı
Son Dakika Sinema 16 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı

16 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı

1 saat önce

16 Ekim 2019 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

16 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı, System.String[]

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Arka Sokaklar

03:00 Neler Oluyor Hayatta

04:30 Gelinim Mutfakta

07:00 Akasya Durağı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yaralı Kuşlar

17:00 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Afili Aşk

Arka Sokaklar Dizisi, Gelinim Mutfakta, Kanal D, TV, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:49 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel oyuncu Mine Tugay'dan mini etekli fotoğraf
Aleyna Tilki, "Yine yerdeyim" diyerek mini elbiseli fotoğrafını yayınladı Ahmet Çakar'ın açıklamaları sonrası Kıbrıs ayağa kalktı! Hollanda'da bir evin bodrumunda 9 yıldır kıyameti bekleyen aile kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 08:02:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 16 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]