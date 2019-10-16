16 Ekim 2019 Show Yayın Akışı
1 saat önce
16 Ekim 2019 Çarşamba günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:49 Kaynak: InterSinema.com
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:00 Sihirbazlar Çetesi
02:15 Çukur
04:45 Aşk Ağlatır
04:55 Yeni Gelin
06:15 Yeni Gelin
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Damat Bayıldı
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş
22:30 Ya Sonra
Güzel oyuncu Mine Tugay'dan mini etekli fotoğraf Aleyna Tilki, "Yine yerdeyim" diyerek mini elbiseli fotoğrafını yayınladı Ahmet Çakar'ın açıklamaları sonrası Kıbrıs ayağa kalktı! Hollanda'da bir evin bodrumunda 9 yıldır kıyameti bekleyen aile kurtarıldı