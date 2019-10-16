16 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Aktüel Futbol

03:00 UEFA Euro 2020 Eleme Karşılaşmaları

03:30 Süper Lig Özetler

04:00 TFF 1. Lig Özetler

04:30 İngiltere Premier Lig Özetler

05:00 Almanya'dan Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:00 Spor Manşet

12:20 UEFA Euro 2020 Eleme Karşılaşmaları

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

15:20 Spor Atlası

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

17:30 Spor Akşamı

18:25 Takvim Yaprakları

18:30 Spor Merkezi

19:25 2019-20 Voleybol SZ. Vestel Venus Sultanlar Ligi Karş.'Beşik

21:00 Beşiktaş Seçime Doğru

22:30 Premier Futbol

23:30 Futbol Aklı