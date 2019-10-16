16 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı
1 saat önce
16 Ekim 2019 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:49 Kaynak: InterSinema.com
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:15 Benim Adım Melek
05:10 İyilik Kulübü
05:40 Seksenler
06:55 İncir Ağacı
07:05 İncir Ağacı
08:10 Elimi Bırakma
08:20 Benim Adım Melek
11:45 İmparatoriçe Ki
13:00 Aileler Yarışıyor
15:00 İncir Ağacı
17:30 Seksenler
18:55 Doğrusu Ne?
19:00 Ana Haber
20:00 Benim Adım Melek
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