16 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:15 Benim Adım Melek

05:10 İyilik Kulübü

05:40 Seksenler

06:55 İncir Ağacı

07:05 İncir Ağacı

08:10 Elimi Bırakma

08:20 Benim Adım Melek

11:45 İmparatoriçe Ki

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 İncir Ağacı

17:30 Seksenler

18:55 Doğrusu Ne?

19:00 Ana Haber

20:00 Benim Adım Melek