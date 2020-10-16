Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Yok Artık 2
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:25 Kırgın Çiçekler
02:10 Kırgın Çiçekler
04:20 Bir Zamanlar Çukurova
05:00 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
20:00 Hercai
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Ekim 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika