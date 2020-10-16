16 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Maç Özetleri

00:30 Özel Röportaj

01:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

02:30 Maç Saati

04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

04:30 beIN Manşet

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:30 Maç Saati

06:15 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:00 beIN Manşet

08:30 Maç Saati

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 Futbolun Şehirleri

09:00 Taraftar

10:00 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:30 Özel Röportaj

11:45 Şampiyonlar Ligi Goller

12:00 Özel Röportaj

12:00 1. Lig

12:00 Maç Saati

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Maç Saati

15:15 Süper Lig Kısa Özet

15:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

15:30 Özel Röportaj

16:00 Özel Röportaj

16:00 Sanal Direktör

17:00 Kolaysa Anlat

17:45 Süper Lig Kısa Özet

18:00 beIN Manşet

18:30 Özel Röportaj

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:00 Özel Röportaj

19:45 Selçuk İnan Hikaye

20:00 Özel Röportaj

20:30 This is Paris

21:00 Süper Lig Özel

22:00 Maç Saati

23:00 Özel Röportaj