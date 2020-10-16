16 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

16 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı

16.10.2020 06:42
16 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

16 Ekim 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

01:00 Spor Artı

02:00 Uefa Uluslar Ligi Futbol Karşılaşması Türkiye - Sırbistan

02:00 İleri Üçlü

03:25 Başlama Vuruşu

03:45 Stadyum

05:05 Spor Artı

05:30 Süper Lig Özetler

06:00 TFF 1. Lig Özetler

06:05 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler

06:30 İngiltere Premier Lig Özetler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:15 Uefa Uluslar Ligi Özetler

09:40 Almanya Bundesliga Özetler

09:50 TFF 1. Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:20 Uefa Uluslar Ligi Özetler

12:35 Uefa Uluslar Ligi Futbol Karşılaşması Türkiye - Sırbistan

13:00 Spor Bülteni

13:45 Süper Lig Goller

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Başlama Vuruşu

21:00 Stadyum

23:05 İleri Üçlü

16 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı

Futbol, UEFA, Trt, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 16 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 6 kulübe puan silme cezası Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu S-400'ler sahaya iniyor! Türkiye, Sinop yakınlarında füze atış testi yapacak Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler
ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir         
01:10
Sadakatsiz dizisinin Sadakatsiz dizisinin "Selçuk"u Tarık Emir Tekin, ünlü çiftin oğlu çıktı         
22:52
Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı         
20:41
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı         
15:50
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Canından bezen aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor Canından bezen aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor         
13:03
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı         
09:28
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı         
08:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 06:48:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 16 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei