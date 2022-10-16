Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Z Raporu
01:30 C.alanyaspor-fta Antalyaspor
03:15 Süper Lig'in Gol Krallari
03:30 beIN Süper Lig
04:45 Süper Lig Maç Özetleri
05:00 Trio
06:00 Z Raporu
07:00 Sanal Direktör
07:45 Süper Lig'in Gol Krallari
08:00 C.alanyaspor-fta Antalyaspor
09:45 Süper Lig'in Gol Krallari
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 Sanal Direktör
13:00 Beinspired
13:55 STSL Maç Özetleri
14:05 Maç Başlıyor
14:30 V.f.karagümrük - A.hatayspor
16:35 Maç Başlıyor
17:00 Kasimpaşa - A.demirspor
19:00 beIN Süper Lig
20:00 Y.kayserispor - Galatasaray
22:00 beIN Süper Lig
Son Dakika › TV › 16 Ekim 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika