Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:45 Kötülük Tohumu
03:00 Kötülük Tohumu
04:30 Müzik Arası
05:30 Yabancı Damat
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Set Ekstra
10:00 O Kız
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Camdaki Kız
16:15 Üç Kız Kardeş
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
Son Dakika › TV › 16 Ekim 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika