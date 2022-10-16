16 Ekim 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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16 Ekim 2022 Star Yayın Akışı

16.10.2022 06:42
16 Ekim 2022 Star Yayın Akışı

16 Ekim 2022 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:45 Duy Beni

03:50 Aramızda Kalsın

05:30 İki Aile

07:30 Duy Beni

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Gecenin Ucunda

16:15 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Gecenin Ucunda

23:00 Yalı Çapkını

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15 Ekim 2022 Star Yayın Akışı 15 Ekim 2022 Star Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

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Son Dakika TV 16 Ekim 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 16 Ekim 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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