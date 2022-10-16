16 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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16 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı

16.10.2022 06:42
16 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı

16 Ekim 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İtalya Seri A Özetler

02:30 FIFA Magazin

02:55 Spor Takvimi

03:00 Stadyum

04:30 Spor Artı

05:30 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Boluspor - Altaş Denizlispor

08:45 İtalya Seri A Goller

08:55 Spor Takvimi

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Dünya Kupası Hikayeleri

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

13:25 Manisa Futbol Kulübü - Altay

15:30 Spor Bülteni

15:55 Çaykur Rizespor - Eyüpspor

18:00 Spor Haftasonu

18:55 Altınordu - Yılport Samsunspor

21:00 Dakika Skor

22:00 Stadyum

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Kaynak: InterSinema.com

Orhan Ayhan, İtalya, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 16 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 16 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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