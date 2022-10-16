Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 İtalya Seri A Özetler
02:30 FIFA Magazin
02:55 Spor Takvimi
03:00 Stadyum
04:30 Spor Artı
05:30 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Boluspor - Altaş Denizlispor
08:45 İtalya Seri A Goller
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Dünya Kupası Hikayeleri
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Manisa Futbol Kulübü - Altay
15:30 Spor Bülteni
15:55 Çaykur Rizespor - Eyüpspor
18:00 Spor Haftasonu
18:55 Altınordu - Yılport Samsunspor
21:00 Dakika Skor
22:00 Stadyum
Son Dakika › TV › 16 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika