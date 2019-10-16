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16 Ekim Dünya Gıda Günü

28 dakika önce

Suluova ilçesinde, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

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Suluova ilçesinde, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Denizciler Caddesi'nden toplanan, Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Şirin Oba İlter, amaçlarının israfı önlemek ve farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

İsrafın doğru bir davranış olmadığını ifade eden İlter, "İsraf zararlıdır, Biz zararlarını insanlara hatırlatmak istedik, israf etmek yerine ihtiyaç sahibi insanlara verilmesinin daha doğru bir insani davranış olduğunu anlatmaya çalıştık. Ülkemizde ekmek ve diğer tahıl ürünlerinde çok ciddi oranda israf yapılmakta. İnsanlar artan gıdalarını atmak yerine ihtiyacı olan insanlara ve sokak hayvanlarına vermeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Meydanı, Dünya Gıda Günü, Suluova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:15 Kaynak: AA
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