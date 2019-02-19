16 eyaletten Trump'a dava
57 dakika önce
ABD'de 16 eyalet, Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına örülecek duvarı finanse etmek için ilan ettiği "ulusal acil durumun" kaldırılması amacıyla mahkemeye başvurdu.
ABD
'de 16 eyalet, Başkan Donald Trump
'ın Meksika
sınırına örülecek duvarı finanse etmek için ilan ettiği "ulusal acil durumun" kaldırılması amacıyla mahkemeye başvurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:50
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