Son Dakika Haberleri: 16 eyaletten Trump'a dava

16 eyaletten Trump'a dava

57 dakika önce

ABD'de 16 eyalet, Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına örülecek duvarı finanse etmek için ilan ettiği "ulusal acil durumun" kaldırılması amacıyla mahkemeye başvurdu.

16 eyaletten Trump'a dava, System.String[]
ABD'de 16 eyalet, Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırına örülecek duvarı finanse etmek için ilan ettiği "ulusal acil durumun" kaldırılması amacıyla mahkemeye başvurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:50 

Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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