Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Denizlispor - Adanaspor A.Ş.
03:40 Aktüel Futbol
06:10 İngiltere Premier Lig Özetler
06:40 İtalya Serie A Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:35 İtalya Serie A Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
14:00 TBMM-TV
16:55 Kocaelispor - Balıkesirspor
19:00 Spor Merkezi
19:55 İstanbulspor A.Ş. - MKE Ankaragücü
22:00 Dakika Skor
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika