Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
04:00 Spor Artı
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Özetler
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Atlası
18:00 Spor Merkezi
19:45 Aktüel Futbol
21:45 Başlama Vuruşu
22:15 Dakika Skor
Son Dakika › TV › 16 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika