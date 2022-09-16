16 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı
16.09.2022 06:42
16 Eylül 2022 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:05 Yeşil Deniz
03:20 Masumlar Apartmanı
05:55 Yedi Numara
08:20 Benim Adım Melek
12:00 Anadolu'da Yaşam
13:00 Masumlar Apartmanı
16:30 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
Kaynak: InterSinema.com
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Son Dakika › TV › 16 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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