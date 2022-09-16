16 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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16 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı

16.09.2022 06:42
16 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı

16 Eylül 2022 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:05 Yeşil Deniz

03:20 Masumlar Apartmanı

05:55 Yedi Numara

08:20 Benim Adım Melek

12:00 Anadolu'da Yaşam

13:00 Masumlar Apartmanı

16:30 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

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Kaynak: InterSinema.com

TV, Son Dakika

Son Dakika TV 16 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 16 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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