16 Eylül Çarşamba DHA Spor Gündemi

14.00 Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısı İstanbul'da düzenlenecek.
NEFTÇİ BAKÜ - GALATASARAY MAÇINA DOĞRU
11.00 Sarı-kırmızılı kafile, karşılaşma için uçakla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareket edecek.17.00 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve bir futbolcu, maçın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.17.30 Temsilcimiz, aynı statta karşılaşma öncesi son provasını yapacak.18.00 Neftçi Bakü Teknik Direktörü Fizuli Mammedov ve bir oyuncu Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.18.45 Ev sahibi ekip maç öncesi aynı statta son antrenmanı gerçekleştirecek.
BEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE11.00 Sarı-lacivertilerde, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıkları devam edecek.14: 00 Yeni transfer Marcel Tisserand basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.
TRABZONSPORDünü izinli geçiren Bordo-mavililer, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.
ANADOLU EFES17.00 Başantrenör Ergin Ataman ve oyuncular Doğuş Balbay ile Bryant Dunston zoom üzerinden basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaklar.
VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi17.00 Galatasaray HDI Sigorta - Türk Hava YollarıAXA Sigorta Efeler Ligi15.00 Solhan Spor - İnegöl Bld.15.00 Bursa B.Şehir Bld. - Spor Toto16.00 Afyon Bld. Yüntaş - Arkas Spor18.00 Ziraat Bankkart - Halkbank
AVRUPA'DAN FUTBOLŞampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu18.00 Omonia - Kızılyıldız20.00 Karabağ - Molde20.00 Ferençvaroş - Dinamo Zagreb20.00 M. Tel Aviv - Dinamo Brest21.30 Midtjylland - Young Boys Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu19.30 Progres - Willem II20.00 Hammarby - Lech
21.00 B36 Torshavn - The New Saints
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 09:28 - Kaynak: DHA
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