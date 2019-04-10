16 Fetö Firarisi Balıkesir'de Yakalandı

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Geçersiz Oy Tartışmalarını Bitirecek Program! Hata Payı Milyonda Bir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakam Verdi: Şu anda Cezaevinde 30 bin 559 FETÖ'cü Var