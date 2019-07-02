Son Dakika Haberleri: 16. Gümüşlük Klasik Müzik Festivali başlıyor
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16. Gümüşlük Klasik Müzik Festivali başlıyor

1 saat önce

Bu yıl da festivalde enstrümanlarında virtüözlüğü yakalamış sanatçılar, festivalin eşsiz mekânlarında birer konser verecek.

16. Gümüşlük Klasik Müzik Festivali başlıyor, System.String[]

Gümüşlük'ün yaz akşamlarını 16 yıldır dünyaca meşhur klasik müzik ve caz sanatçılarının notalarıyla, olağan üstü bir atmosfere büründüren Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, 12 Temmuz Cuma akşamı kapılarını sanatseverler için açıyor.

12 Temmuz'da başlayıp 6 Eylül'e kadar sürecek olan 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivaline ülkemizin yanı sıra Hollanda, Tayvan, Almanya, İtalya, İsrail, Norveç, İrlanda, İspanya ve KKTC'den çeşitli müzisyenler katılacak. Her geçen yıl sınırlarını Gümüşlük'ün dışına biraz daha fazla taşıyan festival, bu yıl açılışını Bitez'deki Aktur-Zefirya Kültür ve Sanat Merkezinde yapacak. Klasik müzikseverlerin gözdesi ve aynı zamanda festivalin de sanat danışmanı olan Devlet Sanatçımız Piyanist Gülsin Onay'ın konseri ile açılacak olan festival, organizasyonun ana mekânı olan 25 asırlık tarihi taşocağı; Gümüşlük sahilindeki festival merkezinin yanı sıra Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyünde gerçekleşecek

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:28 Kaynak: Bültenler
Gümüşlük, Güncel
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